La Gatti cam, quello che non hai visto: la reazione dopo Juventus-Napoli

"La felicità più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta". Cadere per rialzarsi con forza e con la voglia di chi sa dove vuole andare. In questo concetto di Confucio è racchiuso in tutto e per tutto Federico Gatti, da settimane ormai sempre più il simbolo di una Juve operaia. Lui di ostacoli e cadute nel corso della sua vita ne ha dovuti superare tantissimi: dall'Eccellenza fino ad arrivare a piccoli passi in Serie A con la maglia bianconera, nel mezzo il lavoro come muratore. Una storia fatta di lavoro e sacrifici, anche di critiche come quelle arrivate dopo l'autogol goffo contro il Sassuolo. Ma la corazza e la tenacia di Gattone, come amorevolmente viene chiamato dai compagni, trova ben presto la risposta giusta a quelle critiche troppo frettolose e ingiuste. Nell'esultanza al fischio finale di Juve-Napoli c'è tutto questo.