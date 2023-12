Cambiaso non ci crede: colto alla sprovvista dal tifoso dopo Juve-Napoli

Un viso incredulo, genuino e spiazzato. E' il volto di Andrea Cambiaso. Un altro simbolo della Juve, un po' come quello di Federico Gatti con cui condivide la gavetta prima di prendersi la scena in bianconero. Testa sulle spalle, piedi ben piantati a terra e la parola lavoro come mantra da seguire per inseguire i sogni. I suoi si sono avverati vestendo la maglia della Vecchia Signora dopo esser passato dalle battaglie sui campi della D fino a quelle contro i campioni d'Italia in carica. Contro il Napoli annulla Kvaratskhelia e serve l'assist proprio al centrale: testa, cuore e, nel suo caso, gambe perché sulla destra corre avanti e indietro come un forsennato. Prestazioni in crescendo sin dalla sua prima con l'Udinese e l'apprezzamento dei tifosi ne è la dimostrazione lampante. Ma come detto sempre piedi piantati a terra, ecco perché la sua reazione è quella di un ragazzo stupito e incredulo, oltre che spiazzato dalle parole di un tifoso bianconero.