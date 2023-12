Chiellini, riflessioni sul futuro: torna a Torino, ora solo per Natale...

Non se l’è sentita, a caldo dopo la sconfitta dei suoi Los Angeles FC contro i Columbus Crew nella finale della Mls Cup, di dare subito l’addio al calcio giocato. Giorgio Chiellini si è preso ancora un paio di giorni prima di comunicare una decisione comunque già assunta. "Potrebbe essere stata la mia ultima partita... - ha detto l’ex difensore e capitano della Juventus e dell’Italia - mi prenderò ancora qualche giorno per riflettere e decidere. Ho ancora dei dubbi. Devo capire che cosa devo seguire: se la mia testa, il mio cuore o la mia gamba. E nelle ultime settimane sono arrivate tante chiamate diverse". È sempre difficile chiudere un capitolo della propria vita, ma il futuro di Chiellini sembra ormai segnato. A 39 anni, dopo l’ultima stagione e mezza trascorsa negli Usa, il giocatore è pronto a iniziare una nuova carriera. Non subito. Adesso Chiellini rientrerà con la famiglia in Italia per le vacanze di Natale, poi trascorrerà i primi sei mesi del 2024 a Los Angeles per permettere alle figlie di finire l’anno scolastico.