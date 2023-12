Tormentone Lukaku e la penalizzazione: la Juve cercata su Google nel 2023

Spicca ad esempio Jannik Sinner, il 22enne di San Candido che ha riportato gli azzurri in vetta al tennis mondiale, ma non manca nemmeno la Juventus. Il tormentone estivo legato a Lukaku ha messo in fibrillazione gli appassionati: dal "tradimento" nei confronti dell'Inter alle sempre più insistenti voci di un suo possibile approdo a Torino fino allo sbarco nella Capitale per vestire la maglia della Roma, Romelu è stato cercatissimo su Google. La società bianconera è finita tra i motori di ricerca anche per la penalizzazione dovuta alle plusvalenze fittizie, un termine del tutto sconosciuto prima d'ora che ha catalizzato la curiosità degli appassionati e non. Ma vediamo nello specifico le classifiche per ogni categoria.