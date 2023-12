Marocchi e la difesa Juve di Allegri: la frase su Maradona diventa virale

È sempre più corsa a due per lo scudetto. Inter e Juve , vittoriose rispettivamente contro Udinese (4-0) e Napoli (1-0), hanno aumentato il divario dalle inseguitrici e intanto si contendono il titolo di campione d'inverno. Il ko del Milan contro l' Atalanta (3-2) ha portato a sette i punti di distacco dalla Vecchia Signora e nove dai nerazzurri di Simone Inzaghi. Se i bianconeri si trovano così in alto, però, gran parte del merito va dato a una ritrovata tenuta difensiva. Lo rivelano i numeri, che parlano di una retroguardia impenetrabile. Con soli nove gol concessi in 15 partite, la squadra di Massimiliano Allegri ha fatto peggio solo dell'Inter (7) - appena 23, invece, le reti messe a segno: settimo attacco del campionato -. Madama ha poi tenuto la porta inviolata in nove circostanze e anche in questo caso solo la capolista ha registrato più clean sheet (10).

Il segreto dei bianconeri sta nel fatto di concedere agli avversari il possesso palla e i tiri dalla distanza, ma grazie a una difesa cortissima, racchiusa negli ultimi 30 metri, non lasciare nemmeno uno spiffero per le imbucate centrali. Poi, attraverso capovolgimenti di fronte o palle inattive, passare in vantaggio e chiudersi nuovamente a riccio per difendere il risultato. La Juve, insieme al Cadice, è la squadra che nei top cinque campionati europei (Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1) concede più tiri da fuori area (98), ma allo stesso tempo è la quarta per tiri permessi dentro l'area (86). Ciò significa che, praticamente, è quasi impossibile trovare spazi negli ultimi metri. Giancarlo Marocchi, a Sky Calcio Club, ha commentato: "Anche se riporti in vita Maradona fa fatica a passare di lì". Una frase diventata subito virale ma che rende bene l'idea di quanto la fase difensiva della Vecchia Signora sia solida.