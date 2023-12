Chiellini: "Allo stadio per Juve-Roma. E prima vado a trovare Allegri"

Giornata di grandi emozioni, quella di ieri, per Giorgio Chiellini . La bandiera della Juventus ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo , dopo una carriera ricca di successi tra bianconero e l'azzurro dell' Italia . Dopo la sua esperienza in MLS , e in attesa di capire cosa ne sarà del suo futuro, l'ormai ex difensore, intanto, ha fatto ritorno in Italia.

Chiellini torna in Italia

Chiellini è stato intercettato all'aeroporto rientrato dall'America. Tra sorrisi, stanchezza e qualche foto con i tifosi, queste le parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport: "Sono tranquillo. In realtà ora sono stanco (ride, ndr). Come mi sento senza il campo? Ho giocato l'ultima tre giorni fa, devo ancora recuperare dalla partita... Ho il telefono pieno di messaggi, ma devo ancora leggere tutto perché ho fatto volo diretto da Los Angeles. Offerte ancora non ne sono arrivate, davvero. Se ho sentito Allegri? Lo vado a trovare la prossima settimana. Allo stadio torno per la prossima in casa, contro la Roma (il 30 dicembre, ndr), perché poi ad inizio gennaio rivado a Los Angeles. Quando torno alla Juve? Non so nulla davvero, ve lo giuro. Mando un saluto a tutti".