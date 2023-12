Genoa-Juve, sui social tifosi bianconeri sono furiosi: “Il Var era spento?"

"Le polemiche ci sono perché il VAR viene usato soggettivamente". Massimiliano Allegri al termine della gara tra Genoa e Juventus ha parlato chiaro e proprio per questo restano sempre dubbi e polemiche sugli episodi, a volte fischiati e altre volte no, nelle varie partite. La partita di ieri sera al Ferraris è destinata a far parlare ancora per diversi giorni perché gli errori arbitrali di Massa e del Var che non l'ha richiamato sono stati evidenti e hanno danneggiato la Juventus.

Nelle analisi a caldo, ma anche a freddo, subito dopo il match anche Marelli su Dazn o lo stesso Calvarese con la sua analisi a Tuttosport, hanno ampiamente dichiarato come alla Juve sia mancato un calcio di rigore per fallo di mano di Bani oltre al rosso per Malinovskyi per l'entrata su Yildiz. Su questi due episodi si sono scatenati anche i social con i tifosi bianconeri che non hanno digerito le decisioni dell'arbitro.

Genoa-Juventus, gli episodi Il tocco di mano di Bani non è stato punito con il calcio di rigore mentre l'intervento di Malinovskyi è stato sanzionato solo con il cartellino giallo, ma nemmeno il Var, Fabbri, ha richiamato all'attenzione l'arbitro per questi due episodi decisamente rivedibili. Nel primo caso il difensore del Genoa ha tenuto il braccio largo sul cross al centro di Cambiaso e il pallone ha toccato l'avambraccio salvo poi essere liberato dalla difesa rossoblù. L'arbitro in campo fa giocare, ma non è stato nemmeno richiamato per andarlo a rivedere al monitor. Stesso discorso per Malinovskyi: il suo intervento killer sul classe 2005 bianconero non è stato sanzionato con il rosso ma l'ex Atalanta è stato solamente ammonito: il piede alto direttamente sulla gamba di Yildiz avrebbe potuto causare un infortunio gravissimo al turco. Due episodi che hanno fatto scatenare i tifosi della Juve sui social...

