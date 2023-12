Genoa-Juve, Bani e Malinovskyi: perché Massa e Fabbri hanno sbagliato

Var o non Var, l’uniformita di giudizio è destinata a rimanere un miraggio. Davanti al video ci saranno sempre uomini e al momento di giudicare se un braccio colpito dal pallone è in posizione congrua o no, oppure se un contatto è da rigore o meno, la valutazione di un arbitro o di un varista potrà sempre divergere da quella di un altro. È il senso del discorso fatto da Massimiliano Allegri venerdì sera, quando non ha protestato per gli errori di Massa e Fabbri, ma si è limitato a ricordare quanto aveva detto nel 2017 dopo un gol annullato a Mandzukic contro l’Atalanta per un contatto tra Lichtsteiner e Gomez all’inizio dell’azione, rilevato dal Var da poco introdotto: "Dissi - ha ricordato - che se il Var fosse intervenuto su episodi soggettivi e non solo su quelli oggettivi come fuorigioco o un pallone entrato o meno, avrebbe sollevato polemiche, perché è difficile avere una linea guida unica".