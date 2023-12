Vlahovic, Juve tenuta sotto scacco: perché c’è così tanta preoccupazione

TORINO - Quando si indaga l’apporto a tutto tondo di un giocatore, il tema tecnico non può prescindere da quello economico. I due livelli, anzi, si sovrappongono. Ed è proprio questo passaggio, in qualche modo, a generare preoccupazione tra le mura della Continassa. Già, perché Dusan Vlahovic nella rosa bianconera non ha eguali per impatto a bilancio. E però, al contempo, il serbo non sta esibendo un analogo “peso” in campo. I conti, d’altronde, sono presto fatti.