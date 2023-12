Frosinone-Juve, Rabiot in dubbio: la tentazione di Allegri, i possibili rischi

È diventato un modo di dire, «Arriva la cavalleria!», per indicare un intervento in grado di ribaltare una situazione, come spesso faceva nelle battaglie del passato la carica dei soldati a cavallo. La Juventus di cavalli ne attende uno solo, il suo Cavallo Pazzo Adrien Rabiot , comunque in grado di cambiare la squadra, pesantemente condizionata dalla sua assenza venerdì sera a Marassi. D’altra parte bisogna ricordare che a Massimiliano Allegri mancano già stabilmente Paul Pogba e Nicolò Fagioli : chiaro che se si toglie anche Rabiot la sua assenza, pesante di per sé, lo diventa ancora di più sommandosi alle altre. Così l’intero mondo bianconero aspetta con ansia il suo ritorno per la trasferta di sabato a Frosinone .

Il dubbio di Allegri

Ansia che potrebbe trasformarsi in delusione. Sì, perché il colpo al costato preso con il Napoli, che inizialmente preoccupava meno di quello a un piede, tanto che una volta smaltito quest’ultimo Allegri era stato ottimista sulla presenza di Rabiot a Genova e lo aveva regolarmente convocato, si è rivelato invece decisamente infido. Gli esami hanno escluso fratture, ma la zona è particolarmente dolorosa tanto che il ventottenne centrocampista, dopo aver provato nella rifinitura, venerdì è andato in tribuna. Limitandosi a tifare e poi a indicare la strada sui social dopo la partita: «Errori nostri, due punti persi. Guardiamo avanti dai! Siamo lì!». La speranza bianconera, concreta, è che sabato Rabiot sia sul prato dello Stirpe, ma c’è il rischio che la Juve debba cavarsela senza la carica del suo Cavallo Pazzo.



Vice-Rabiot, Miretti non convince

C’era riuscita contro il Cagliari alla 12ª giornata, quando Rabiot era squalificato e i bianconeri avevano battuto la squadra di Ranieri 2-1, però soffrendo e potendo contare sulla spinta dello Stadium. Avrebbe potuto vincere senza Rabiot anche contro la spinta contraria di Marassi, la squadra di Allegri, se solo Vlahovic e Chiesa fossero stati più precisi davanti a Martinez o Fabbri più attento davanti al monitor. Tre punti pesantissimi però non avrebbero cambiato la realtà di una Juve chiaramente penalizzata dall’assenza del francese. Come contro il Cagliari lo ha rimpiazzato Miretti, che però non ha inciso: nelle tre partite prima di Marassi non era mai entrato in campo, indizio di un momento non al top. In caso di nuovo forfait di Rabiot, Allegri potrebbe riproporlo se lo vedesse in crescita in settimana, ma potrebbe anche decidere di inventare qualcosa di nuovo.