Rabiot punta Frosinone: condizioni e post da capitano dopo Genoa-Juve

L'assenza di Adrien Rabiot nella Juventus si è fatta sentire eccome contro il Genoa. La partita è finita 1-1 seppur con diverse polemiche su un paio di episodi avversi alla formazione bianconera: il mancato rigore per mano di Bani e il mancato rosso a Malinovskyi per un brutto fallo su Yildiz. Il francese, a parte la squalifica nel match dell'Allianz contro il Cagliari, non era mai mancato. E Allegri non aveva mai fatto a meno della sua esperienza, del suo carisma e delle doti di leadership.

Corsa, grinta e doppia fase di gioco: 'Cavallo Pazzo' Rabiot è diventato un capitano per la Vecchia Signora sia dentro il campo (come ha dimostrato durante l'assenza di Danilo) che fuori. Anche via social, con parole sempre utili per spronare la squadra.

Rabiot, il post social e la carica dopo il pari col Genoa Rabiot è stato costretto a seguire i compagni dalla tribuna dopo che, contro il Napoli, ha subito un pestone al piede e un colpo al costato. Allegri ha provato a recuperarlo fino alla fine, come nel conclamato motto Juve, ma ha dovuto lasciarlo fuori. Il francese ha seguito la squadra al Ferraris dagli spalti e al termine della sfida non sono mancate le parole da 'capitano' (o vice) sui social: "Errori nostri, 2 punti persi. Guardiamo avanti dai! Siamo lì". Una frase che ha scatenato anche i sostenitori bianconeri, i quali hanno risposto al centrocampista con un "Mancavi tu". Un segnale di quanto Adrien sia entrato nel cuore dei tifosi per la sua voglia di restare e crescere con i bianconeri. Intanto da domani dovrebbe tornare ad allenarsi alzando i giri del motore perché nel mirino c'è la sfida contro il Frosinone allo Stirpe.

