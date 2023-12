Malinovskyi su Yildiz e Massa-Fabbri: "Fallo e giallo". Rocchi: "Mancato rosso"

GENOVA - Torna il consueto appuntamento con Open Var e Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per la Serie A e la Serie B, è chiamato ad analizzare gli episodi della scorsa settimana. Tante le polemiche per alcune decisioni controverse, in particolar modo proteste veementi della Juve per il rigore non concesso da Massa sul mani di Bani e il mancato rosso a Malinovskyi per l'intervento sulla caviglia di Kenan Yildiz in occasione di Genoa-Juve.