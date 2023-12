Genoa-Juve, Rocchi: “Espulsione mancata a Malinovskyi errore chiaro”. Su Bani...

Torna il consueto appuntamento con Open Var, condotto da Pierluigi Pardo. Ancora una volta, in questa occasione in collegamento, c'è Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per la Serie A e la Serie B a commentare l'operato di arbitri e Var. Gli episodi analizzati sono, come sempre, risalenti a due giornate fa (la numero 15) e non a quella appena conclusa: i casi affrontati sono diversi e molto complessi, dal rigore su Lautaro al fallo in attacco di Casale, fino al duplice episodio di Frosinone Torino, ma il designatore Rocchi inizia la trasmissione con una breve introduzione, in cui parla anche di quanto successo in Genoa-Juventus...

Rocchi su Genoa-Juve: "Errore chiaro" "Questa giornata è stata migliore della scorsa: nella scorsa c'è stato qualcosa che avremmo potuto fare oggettivamente meglio, invece in questa, tolto un episodio a Genova, la giornata è stata sicuramente positiva", inizia così l'intervento del designatore arbitrale nella trasmissione condotta da Pardo. Poi Rocchi entra nel merito degli episodi discussi in Genoa-Juventus: "Quello che noi consideriamo un errore chiaro è l'espulsione mancata a Malinovskyi, perché è un argomento su cui cerchiamo di essere molto chiari e ho chiesto ai ragazzi di essere molto duri: su chi mette in difficoltà gli avversari con interventi pericolosi non possiamo fare sconti". Non ha dubbi Rocchi, confermando quindi l'impressione avuta in diretta anche da Luca Marelli sul bruttissimo intervento del centrocampista ucraino su Yildiz.

"Episodio di campo": le parole di Rocchi su Bani Per quanto riguarda le altre questioni della giornata, in particolare il tocco di braccio di Bani in area di rigore, Rocchi decide di non approfondire particolarmente, ma commenta così: "Gli altri sono episodi da campo, poi vedremo bene la prossima settimana, ma sono due decisioni che potevano essere gestite diversamente, ma non sono due errori chiari come secondo me l'espulsione del giocatore del Genoa". Appuntamento a sabato sera, nel post partita di Roma-Napoli, per l'audio degli arbitri su questo e altri casi spinosi della 16ª giornata.

