"Inter-Udinese, non è rigore su Lautaro e non era neanche da VAR"

"Inter-Udinese? Per me non era calcio di rigore. Non lo era in campo e tantomeno era passibile di una chiamata al Var. Probabilmente, e questo perché siamo uomini, potrebbe aver inciso quello che era successo a Bologna con lo stesso Di Bello pochi mesi fa. L’uniformità di giudizio è l’Eldorado degli arbitri, è la cosa più difficile da raggiungere sia all’interno di una stessa partita che all’interno di un campionato”. Così l'ex arbitro di Serie A Claudio Gavillucci, intervenuto ai microfoni di Rai Radio1 a proposito del calcio di rigore concesso ieri sera all’Inter dall’arbitro Di Bello nella vittoria contro l'Udinese per 4-0 firmata dalle reti di Calhanoglu, Dimarco, Thuram e Lautaro Martinez.