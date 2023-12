Yildiz e il dietro le quinte Juve: che gioia dopo il gol e la vittoria!

Juve, Yildiz prima e dopo il gol

Sui suoi canali social la Juventus ha pubblicato un breve video dedicato proprio al talento turco. Viene prima ripreso Yildiz nel salutare staff, compagni e dirigenza negli istanti che precedono l'ingresso in campo, un ingresso che per l'attaccante ha significato debutto da titolare con i bianconeri. Yildiz appare concentratissimo, senza far trasparire emozioni, se non l'entusiasmo di poter giocare dal 1'. Che sia sul pezzo lo si vede poi in campo, con il fantastico gol realizzato dopo appena 12'. Poi, nella seconda parte della clip, viene ripreso ancora l'attaccante, stavolta mentre rientra negli spogliatoi al termine della partita, vinta poi per 1-2. Yildiz appare decisamente più ditesto, entusiasta e felice per il gol messo a segno e per il risultato ottenuto, con abbracci e grandi sorrisi. Una giornata magica per il classe 2005, e una partita che difficilmente scorderà.