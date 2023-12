Yildiz titolare in Juve-Roma? Le chance e le valutazioni di Allegri

TORINO - In attesa di capire se a gennaio arriverà il rinforzo a centrocampo con l’apertura della finestra del mercato invernale, la Juve può chiudere il girone d’andata con una certezza in più. Un sicurezza che rende il sonno di Massimiliano Allegri più profondo con vista su sogni magnifici. Perché l’esplosione di Kenan Yildiz in quel di Frosinone con un gol da urlo che, via web, ha già fatto il giro del mondo, non può certo essere archiviata come casuale. Altro che meteora.... La stella del baby gioiellino ha iniziato a pulsare di luce potente, a illuminare il futuro suo e della Vecchia Signora. Del resto solo pensare di realizzare una rete del genere significa avere nelle proprie corde pensieri fuori dal comune. Riuscire poi a concretizzarli vuol dire poter disporre di classe pura.

Yildiz, più di un vice Chiesa

Tra l’altro Kenan ha colpi che alla Juventus servono come il pane e non a caso nel post-vittoria laziale Allegri ha ricordato che il turco è il vice di Chiesa, ovvero il giocatore deputato a creare la superiorità numerica e quindi alzare il coefficiente di pericolosità e imprevedibilità della squadra nella sua ricerca del gol. Certo è che a partire da questa coda del girone d’andata e per quello di ritorno non sarà facile considerare il ragazzo come una semplice alternativa di secondo livello rispetto a Federico. Anche perché il ragazzino sta dimostrando che gli serve soltanto giocare per dimostrare quanto vale. Se ne è accorto lo stesso commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, che nell’amichevole con la Germania lo ha visto realizzare un gol da urlo ripagando la fiducia concessagli come meglio non si sarebbe potuto immaginare.