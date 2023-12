Vlahovic e il gol al Frosinone. Il Profeta Juve: "Incredibile, sapeva già..."

Una buona notizia per Max Allegri in vista di Juventus-Roma è sicuramente il ritorno al gol di Dusan Vlahovic arrivato contro il Frosinone. Il centravanti serbo ha realizzato la rete del definitivo 2-1 in casa dei ciociari con un grande colpo di testa che si è insaccato alle spalle di Turati. Dusan è stato elogiato anche dal tecnico bianconero nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i giallorossi, e c'è chi ancora non smette di esaltarsi per la sua ultima rete.