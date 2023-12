Barzagli: “Juve, crescita esponenziale. Sono convinti di insidiare l’Inter"

TORINO - Basta una rete di Rabiot alla Juventus per superare la Roma all'Allianz Stadium, accorciare sull'Inter in vetta al campionato e chiudere alla grande un 2023 caratterizzato da tanti fattori per i bianconeri, soprattutto fuori dal campo. Allegri fa festa grazie al suo puipillo francese, trascinatore e leader di una Juve che è in piena lotta Scudetto contro i nerazzurri di Inzaghi a 90' dal termine del girone di andata. A rimanere impressionato dal momento della Vecchia Signora c'è anche Andrea Barzagli che ai microfoni di Dazn ha analizzato con queste parole la vittoria di misura contro i giallorossi di Mouirnho.