Juve, un trequartista mancino nel mirino: chi è Della Rovere della Cremonese

Tra i buoni propositi della Juve per il nuovo anno c'è di certo quello di coltivare il talento . Di ragazzi da scoprire per le mani di Allegri ne sono passati molti. Ora la luce punta su Yildiz , un diamante che però la dirigenza non vorrebbe isolare. E dopo Adzic , tra un cenone e l'altro, lo sguardo degli osservatori ha puntato Cremona e non per il torrone. In Primavera 2 un 2007 sta illuminando il campionato con giocate da fenomeno. Di chi si tratta? Guido Della Rovere .

L'idea è chiara: pensare al domani. E lo ha ribadito anche Allegri in conferenza: "Decreto Crescita? Il club è meno preoccupato rispetto agli altri in quanto ha un patrimonio di giovani che potrà tenere e sviluppare per il futuro". Ed ecco che la parola "giovani" continua a sentirsi e a ripetersi. La chiave di volta per ritornare a vincere.

Juve su Della Rovere: un altro Yildiz?

Tempo. È quello che serve per un giudicare un ragazzo, soprattutto se la carta d'identità recita "anno di nascita 2007". Della Rovere in Primavera 2 sembra un intruso, ma il club lo sta coccolando e formando senza fretta. Spesso il salto di categoria per molti diventa un tuffo nel vuoto. C'è chi non resiste alle pressioni e chi invece ce la fa. La Juve in questi anni si è aggrappata al serbatoio della Next Gen e più volte Allegri ha elogiato il progetto come step di crescita intermedio. Forse anche per questo i bianconeri stanno continuando a scovare altri possibili gioielli. Il talentino della Cremonese ha le caratteristiche da "colpo di fulmine": ha fantasia, è estroso, gioca bene tra le linee. Quasi un trequartista di quelli vecchio stampo. Per i capelli biondi l'associazione vien da sé: nuovo Yildiz? Forse al turco piace galleggiare di più sulla fascia, mentre Della Rovere si esalta tra le linee ed è mancino. Un po' alla Dybala, anche se fisicamente ricorda di più De Ketelaere. Il tutto coronato con il 10 sulle spalle. I grigiorossi sorridono e i motivi sono tanti...