Adzic, il nuovo colpo Juve tra...Savicevic, Vucinic e De Bruyne

Nella settimana di gloria di Kenan Yildiz, la Juventus chiude per Vasilije Adzic. Assonanze e coincidenze, ma soprattutto una linea che continua: giovani, forti e di talento per costruire il futuro. La via aperta da Federico Cherubini e Giovanni Manna, continua a essere percorsa dallo stesso Manna e da Cristiano Giuntoli. Ma chi è il talento balcanico che i bianconeri stanno per ingaggiare e che arriverà in estate, partendo dalla Next Gen?