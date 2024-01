Vlahovic con Vanja a Capodanno, i tifosi Juve sono con lei: "Dusan è rinato"

Dusan Vlahovic è tornato a far parlare di sé e movimentare la tifoseria della Juventus. L'attaccante bianconero ha condiviso nelle scorse ore alcune Instagram stories della serata appena trascorsa in cui si vede al suo fianco un'avvenente ragazza mora, dando così il via al gossip e al totonome.

Stando ai più attenti osservatori, la ragazza insieme a Vlahovic è la modella Vanja Bogdanovic. È la fidanzata che Dusan aveva ai tempi in cui giocava per la Fiorentina a cui è seguito un periodo di allontanamento. Di Vanja si sa poco, se non che ha un account su Tik Tok dove è molto seguita, mentre su Instagram vanta una manciata di followers, a fronte dei 2 milioni di seguaci che ha il calciatore sulla piattaforma di condivisioni d'immagini. Pare che i due si siano incontrati per la prima volta quando ancora il giocatore non era ancora famoso.

Vlahovic, dopo i rumors di questa estate che lo volevano lontano dalla Juve, in questa stagione con la maglia bianconera ha giocato 978 minuti, collezionando un totale di 16 presenze, realizzando sei gol e mettendo a referto anche due assist. Proprio nell'ultima sfida contro la Roma il serbo ha brillato ed è stato protagonista dell'assist di tacco che Adrien Rabiot ha trasformato in gol che poi ha deciso la sfida dello Stadium. Anche con il Frosinone, nel match precedente a quello contro i giallorossi, Vlahovic ha messo in mostra una buona condizione fisica, realizzando il gol del 2-1 (bellissimo il colpo di testa all'81') che ha permesso alla Juve di conquistare tre punti fondamentali nella corsa scudetto. Dunque due match di fila in cui Vlahovic ha dimostrato di essere in crescita non solo da un punto di vista fisico ma anche a livello di convinzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA