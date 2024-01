Rugani: "Giocare di più? Ogni tanto mi chiedo di essere meno bravo ragazzo"

TORINO - Autore del momentaneo 3-1 sulla Salernitana , Daniele Rugani ha commentato nel post partita la netta vittoria (6-1) sui granata che permette alla Juve di conquistare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia , dove si troverà di fronte il sorprendente Frosinone di Eusebio Di Francesco, vittorioso con un netto 4-0 al Maradona contro il Napoli: "Sono contento, chi gioca nel mio ruolo non segna facilmente, quindi è una bella soddisfazione - ha commentato il difensore a Sport Mediaset - . L'approccio alla partita è stato uno schiaffo che ci ha svegliato, alla fine è arrivata una bella vittoria grazie a un gruppo fatto di ragazzi di valore che si fanno sempre trovare tutti pronti. Questa credo sia una caratteristica che mi riconosce anche la società. Ogni tanto nella mia testa mi chiedo di essere meno bravo ragazzo e di chiedere di giocare di più, questa richiesta per ora ce l'ho dentro; vedremo se uscirà".

Rugani e la testata con Chiesa

Sull'esultanza e lo scontro con Chiesa: "Stiamo bene, mi sono offeso per la testata ma tutto bene. Sono anche contento per il gol in un momento delicato per darci la serenità giusta per finire la partita più tranquilla e poi siamo stati bravi a dilagare. È la dimostrazione che abbiamo la qualità per segnare più gol e giocare meglio, probabilmemente lo schiaffo preso all'inizio ci ha fatto bene. Dobbiamo prendere gli aspetti positivi di questa gara e anche chi è entrato ha dimostrato di essere sul pezzo. Siamo uniti verso i nostri obiettivi".

