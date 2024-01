Da Nicolussi a Nonge, chi sono i 30 Next Gen che hanno esordito nella Juventus

Dal ritorno di Allegri ci sono state tante prime volte, l'ultima quella di Nonge. In molti hanno lasciato il segno, come Yildiz. Dal suo primo ingresso contro l'Udinese subito sono spiccate le sue doti tecniche che poi sono esplose contro il Frosinone e contro la Salernitana in Coppa Italia. Ma il turco è solo uno degli ultimi della lista. Quali sono stati gli altri giocatori che hanno fatto il salto dalla Next Gen da quando è stata fondata?