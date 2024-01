Vlahovic, le sirene Premier e il gesto che scaccia il mercato: "Io resto qui"

Gli ci sono voluti 91’ ma alla fine Dusan Vlahovic con un grandissimo gol di testa ha regalato la vittoria e i tre punti alla sua Juve. Una partita diversa da quella di Coppa Italia di qualche giorno fa, ma con un comune denominatore: la Juve ha vinto un’altra volta in rimonta. Dopo lo svantaggio iniziale, gol di Maggiore che poi è stato espulso, i bianconeri hanno trovato il pareggio con Iling e la rete della vittoria con Vlahovic. Una partita difficile per l’attaccante serbo, marcato sempre stretto, ma che ha provato in tutti i modi a mettere la sua firma, riuscendoci solo sul finale.

“Vlahovic dobbiamo sfruttarlo ancora meglio: in questo momento è in fiducia, lavora tutti i giorni per migliorare le situazioni tecniche” - ha detto Allegri nel post partita.