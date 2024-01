Il ritorno di Vlahovic, "l'uomo in più della Juve". E Allegri lo esalta così

La vittoria contro la Salernitana in campionato porta la firma di Dusan Vlahovic che con un'incornata al 91' ha regalato i tre punti alla Juventus. Allegri dopo la partita vinta, in conferenza stampa, ha dichiarato : "Sapevamo delle difficoltà di stasera. Durante la stagione può capitare che finisca come giovedì. Ma in campionato, una partita ben preparata, la Salernitana non ci ha concesso niente, eravamo in difficoltà a trovare la palla su Vlahovic, ci ha creato difficoltà. Fazio ha tolto dei palloni importanti in area. Sapevamo che non era semplice, siamo in un momento che siamo diventati vulnerabili in difesa e dobbiamo metterci a posto".