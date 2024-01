Rabiot out per Juve-Frosinone, Chiesa e Cambiaso in dubbio. Torna Alex Sandro

TORINO - La Juventus perde Adrien Rabiot per il match con il Frosinone in programma giovedì sera valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il francese è alle prese con un sovraccarico al flessore della coscia destra e rimarrà dunque a riposo.

Le condizioni di Chiesa, Cambiaso, Kean, De Sciglio e Alex Sandro

Restano in dubbio invece Federico Chiesa e Andrea Cambiaso, assenti ieri nel successo dei bianconeri contro la Salernitana: il primo, alle prese con un trauma al ginocchio (che si è sgonfiato) ha svolto lavoro a partee andrà ancora valutato nei prossimi giorni in vista del Frosinone, il secondo sta smaltendo l'influenza. Proseguono nel loro lavoro differenziato Moise Kean e Mattia De Sciglio, mentre torna a disposizione per la gara contro i ciociari Alex Sandro, che ha svolto una seduta completa con la squadra. Per la giornata di domani è prevista una sessione di allenamento al mattino.