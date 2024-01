Juve, talento e soldi: il serbatoio che Allegri sta sfruttando a meraviglia

E non solo la Juventus è in corsa per lo scudetto, ma sta edificando il futuro della Juventus con ragazzi della Generazione Z e tanti pezzi della seconda squadra. Cinque anni e mezzo fa, Andrea Agnelli quasi impose la nascita della Next Gen, la cui fondazione era stata resa avventurosa dai tempi strettissimi, dalla diffidenza generale e dall’ostilità di una parte della Serie C (ma non dal lungimirante Francesco Ghirelli). Federico Cherubini, insieme a un validissimo gruppo di dirigenti, si mise all’opera e piantò i semi, pazientemente coltivati nel corso dei successivi cinque anni, sempre in mezzo allo scetticismo e, addirittura, alle accuse di aver costruito una «macchina per plusvalenze».