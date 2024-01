Yildiz, stella Juve e tifoso in campo: il dettaglio non sfugge alle telecamere

Juventus-Yildiz, è nata una stella? Se due indizi fanno una prova, tre diventano una piacevole conferma e il classe 2005 contro il Frosinone ha messo a segno la sua terza gemma con la maglia bianconera. Un gol più bello dell'altro: i primi due in fotocopia con dribbling a rientrare e tiro, mentre quello in Coppa Italia al volo di destro sul preciso assist di McKennie .

Insomma il turco ha stupito tutti per il suo impatto in queste gare con la prima squadra e, soprattutto nel match dell'Allianz Stadium, ha dimostrato di avere numeri al di sopra della media dei ragazzi della sua età. Zero errori, sempre la scelta giusta e giocatore totale, a tutto campo. Ma torniamo alla domanda iniziale. Difficile dare una risposta, ma in turco Yildiz vuol dire stella, quindi il suo futuro può essere segnato dal destino. Intanto lui è immerso nel mondo Juve tanto da lasciarsi andare durante il riscaldamento...