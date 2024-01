Juve, Allegri verso la gara con il Sassuolo: condizioni di Chiesa-Rabiot

La Juventus si avvicina all'appuntamento dell'Allianz Stadium contro il Sassuolo per tornare a mettere pressione all'Inter, reduce dal netto 5-1 in casa del Monza. I bianconeri di Allegri sfideranno i neroverdi martedì alle 20:45 con la voglia di rifarsi dopo il brutto ko dell'andata a Reggio Emilia. Max Allegri ancora non sa se potrà fare completamente affidamento su Federico Chiesa e Adrien Rabiot. L'attaccante azzurro oggi è tornato in gruppo dopo il colpo al ginocchio sinistro rimediato alla vigilia di Salernitana-Juventus. Dall'altro lato il centrocampista francese, pilastro dei bianconeri, ha proseguito con un programma di lavoro differenziato ma da domani dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto del gruppo.