Juve-Sassuolo, rivincita Allegri: la missione di Max, la chiave della gara

La Juventus va a caccia della rivincita contro il Sassuolo, squadra che all’andata ebbe la meglio sui bianconeri con un roboante 4-2. Molti mesi sono passati da allora (eravamo a settembre) e le cose sono cambiate per entrambe le squadre: in meglio per i bianconeri, in peggio per i neroverdi. La Juve da quel giorno ha infatti lasciato il posto ad una versione pragmatica, autoritaria, in grado di mettersi velocemente alle spalle il passo falso del Mapei Stadium per continuare a competere ai vertici della classifica. Da parte sua invece il Sassuolo non sta vivendo un gran momento, non essendosi più ripetuto sui livelli di quella sfida. Ad oggi infatti i neroverdi, pur essendo stati costruiti per un campionato tranquillo, sono invischiati nella lotta per non retrocedere. Il successo contro la Fiorentina nell’ultimo turno ha dato un po’ di respiro ad un undici reduce da quattro sconfitte nelle cinque partite precedenti.