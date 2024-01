Yildiz masterclass: lo stop d'esterno fa impazzire i tifosi della Juve

È sempre più la Juventus di Yildiz! Nella vittoria esterna per 3-0 in casa del Lecce, il talento nato nel 2005 si è messo in evidenza ancora grazie alla sua classe e alle sue giocate. Anche se non è finito nel tabellino dei marcatori, il turco è entrato comunque nell'azione del vantaggio dei bianconeri, quando ha stoppato, con un tocco d'esterno, un pallone lanciato da McKennie che ha dato il via all'azione del gol del vantaggio bianconero. Un controllo che è l'ennesimo saggio della sua notevole tecnica individuale: uno stop di esterno orientato, con i giri contati. Molti i commenti sui social dopo il gesto tecnico del nazionale turco, a dimostrazione di quanto il ragazzo sia già entrato nelle grazie dei tifosi bianconeri: dall'esaltazione del "Questo stop lo fanno solo Messi, Maradona e Yildiz" a un semplice "spettacolare", a commenti sulla sua maturita ("sembra giochi da una vita").