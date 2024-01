Allegri si intende di tennis: "Juve Sinner e Inter Djokovic, ma sono permalosi..."

TORINO - "Djalo ha fatto un pezzo di allenamento con la squadra: stiamo facendo valutazioni fisiche e atletiche, visto che rientra da un problema al crociato. Piano piano lo inseriremo, è una risorsa in più a disposizione" ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l'Empoli . Il tecnico della Juve ha poi aggiunto: "Abbiamo lavorato sui nostri limiti, stiamo bene fisicamente e mentalmente, sapendo però che domani la gara va vinta. L’Empoli ha cambiato allenatore, Nicola si è presentato con una bella vittoria: ha dato solidità, le partite vanno vinte sul campo".

Allegri: "Gioca Miretti, dubbi in difesa"

Poi, ha rivelato: "Giocherà Miretti, ho qualche dubbio invece in difesa e sugli esterni: Danilo è diffidato, poi capirò se metterlo in meno in campo. Per domani Chiesa non è disponibile, è stato fermo una settimana: proveremo ad averlo a disposizione con l’Inter". Sul calendario: "Diciamo che il calendario porta ad alternarci con l’Inter: una volta giochiamo prima noi e poi loro, ma l’importante è fare più punti possibile. Dobbiamo fare i punti e mantenere forza mentale ed equilibrio".