Yildiz parla dopo Juve-Empoli e scatena i tifosi, "C'è solo un cammino..."

" Yildiz secondo me a Lecce non aveva fatto una buonissima prestazione. Aveva bisogno di rifiatare, soprattutto per ricaricare le pile mentalmente. E infatti stasera è entrato molto bene" - ha detto Allegri in conferenza stampa dopo il pareggio contro l'Empoli . Il turco contro la squadra di Nicola è entrato in campo con determinazione e voglia di incidere e le domande nel post partita sono cadute tutte sulla scelta di Allegri: " Perché Milik al suo posto? ". L'allenatore ha risposto e anche il talento turco ha commentato sui social.

Yildiz e il commento social

"Quando fai così bene e sei sempre sui giornali, tendi a rilassarti, rifarei questa scelta" - ha ribadito Allegri riferendosi alla panchina di Yildiz. Anche Szczesny ne ha parlato: "Kenan ha davvero le qualità per essere forte, però deve restare con i piedi per terra. La strada per lui è ancora lunga. Però dal primo giorno, in allenamento, si sono viste le giocate di un potenziale fuoriclasse. Ci deve mettere ancora tanto lavoro e tanto impegno per essere un vero campione". Il turco ha commentato con estrema umiltà con un post su Instagram: "C'è solo un cammino per il successo, lavorare duro". Una risposta che mette in evidenza tutta la sua maturità. Non solo arte in campo, anche fuori.