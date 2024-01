Mercato Juve: mistero Kean, ipotesi Bonaventura

L'Atletico ha rispedito indietro Moise Kean. Una svolta piuttosto clamorosa nella trattativa, che si era conclusa con soddisfazione di tutti. Cosa non ha convinto il club di Simeone? La condizione atletica di Kean. Moise è fermo da un mese per un problema alla tibia. Lo aveva annunciato lo stesso Allegri in una conferenza stampa e da quel giorno Kean era sparito dai radar, per riapparire dalle parti di Madrid. Alla Juventus spiegano che Kean è clinicamente guarito dall'infortunio, ma il mese di stop ha inciso sulla sua condizione. In gergo si dice che deve affrontare la "riatletizzazione", cioè un periodo nel quale allenarsi sempre più duramente per ritrovare il ritmo partita e il tono muscolare per reggere il lavoro con la squadra. Quelli dell'Atletico hanno paura di perdere troppo tempo con questa fase e hanno detto: no grazie.