“Yildiz spavaldo, in una cosa è tra i più bravi mai visti. Del Piero…”

"Su Yidiz avevo preso diverse informazioni prima di convocarlo in Nazionale, l'avevo visto nell'Under 23 della Juve, ero curioso di vederlo. Mi ha colpito dal primo momento, l'ho messo in campo subito con la Croazia: fu spavaldo, non arrogante, mi è piaciuto subito quel suo atteggiamento". Così Vincenzo Montella intervistato da Sky Sport. Il ct della Turchia ha presentato così Inter-Juve, che coincide anche con la sfida nella sfida tra Calhanoglu e Yildiz.