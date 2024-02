Galliani: "Inter nettamente più forte. Ma i migliori non sempre vincono"

Galliani su Inter-Juve, Monza e futuro Palladino

L'ad dei brianzoli ha parlato del derby d'Italia: "Inter-Juve? Non commento, parlo solo del Monza. Nerazzurri più forti? Nettamente, guardando l'organico direi di sì, ma a fine anno non vincono sempre i migliori". Poi si è espresso sul momento del Monza: "Le partite si possono vincere anche all'ultimo minuto, il calcio è fatto così. La sofferenza ci sta, non possiamo andare in giro a conquistare il mondo e pareggiare a Udine è un ottimo risultato". L'amministratore delegato ha fatto chiarezza anche sul futuro di Palladino: "Abbiamo un patto, ci risentiremo a fine stagione, quindi dopo il 27 maggio". Sul caso Gomez: "C'è un'udienza il 12 febbraio e si dovrebbe sapere l'esito entro metà-fine mese". Poi ha concluso: "Giocatori a scadenza? Nessuno lo è, se ci salviamo si rinnovano anche i contratti di Gagliardini e D'Ambrosio".