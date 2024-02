Yildiz accende i tifosi Juve: il messaggio dopo il ko con l’Inter

Amarezza e un pizzico di rammarico nel day after per la Juve, dopo la sconfitta nel derby d'Italia contro l'Inter. L'autogol di Gatti e qualche occasione sprecata, quella di Vlahovic su tutte, ancora sono nella mente dei tifosi bianconeri e avrebbero potuto dare una lettura diversa della gara. Diverse le reazioni dei giocatori della Juve nel post gara: da Bremer a Cambiaso, fino a Dusan e il giovanissimo Yildiz. Il giovane turco, dopo aver regalato la sua maglia a Calhanoglu postando il tutto sui social, ha voluto scrivere un messaggio per caricare la squadra in vista delle prossime gare.