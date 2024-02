Milik, l'audio tra arbitro e Var su Juve-Empoli: "Per me è giallo"

Juve, espulsione Milik: ecco l'audio del Var

Nel corso della trasmissione in onda su Dazn, è stato trasmesso l'audio tra l'arbitro Marinelli e il Var Doveri in occasione del rosso all'attacante della Juve. Subito dopo l'intervento su Cerri, l'arbitro ammonisce il polacco dicendo: “Per me lo spizza, prende il pallone. Il piede non è completamente disteso, è da giallo”. La sala Var invita però il direttore di gara a rivedere l'episodio, cercando il frame giusto: “Hai brutte immagini? Questa forse è la peggiore. La gamba non è piegata del tutto, fammela rivedere in dinamica: c'è il salto, in dinamica è brutto. Secondo me è da chiamare, per me è rosso”. Un'analisi che ha quindi portato alla revisione al monitor di Marinelli e alla conseguente espulsione di Milik.