Yildiz ha stregato tutti: Juve nel destino e rinnovo in vista. Sulla 10...

Capelli lunghi non porta più, si potrebbe canticchiare ispirati dall’atmosfera sanremese e dal fatto che il cambio di pettinatura di Kenan Yildiz risale giusto all’ultimo (e per lui primo) incrocio con l’Udinese , attesa lunedì all’Allianz Stadium per la sfida di ritorno. All’andata, alla 1ª giornata, il diciottenne talento turco debuttò nella Juventus e il giorno dopo, seppur di lunedì, trovò un barbiere per eseguire con umiltà il bonipertiano ordine post partita di Allegri: «Intanto domani si taglia i capelli, perché li ha toccati cento volte».

Per quanto prima della partita contro l’Inter abbia ulteriormente accorciato la chioma, però, la pettinatura è probabilmente la cosa che è cambiata meno nel mondo di Yildiz in questi cinque mesi e mezzo. Nei cinque minuti giocati quel 20 agosto al Friuli il diciottenne turco mostrò il primo lampo, vincendo un contrasto con Samardzic e subito dopo facendo sparire il pallone davanti a Perez con un tocco destro-sinistro, costringendo l’argentino al fallo.

Juve, la crescita di Yildiz

Con la stessa velocità con cui eseguì quel dribbling Yildiz ha scalato nei mesi successivi la montagna del calcio professionistico: il 12 ottobre il debutto nella Turchia di Montella, preferita alla Germania dove è nato e cresciuto, il 7 novembre inserimento ufficiale nella prima squadra della Juve, il 18 prima partita da titolare e primo gol in Nazionale, nella vittoria per 3-2 proprio contro la Germania, in amichevole a Berlino. E poi, il 23 dicembre, il bis dell’accoppiata esordio da titolare-gol anche in bianconero, a Frosinone, con un dribbling tra tre avversari e un destro preciso sul primo palo, seguito dall’esultanza mostrando la lingua alla Del Piero. «È il mio idolo», spiegò facendo sognare ancora di più i tifosi bianconeri. Un sogno sempre più bello, tra numeri e altri due gol splendidi in Coppa Italia, ancora al Frosinone e alla Salernitana. Un sogno certo non spezzato dalla prestazione nulla più che sufficiente con l’Inter.