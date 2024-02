Giuntoli a Sanremo, tifosi in tilt social: "Amadeus e Fiorello alla Juve"

Cristiano Giuntoli , football director della Juventus, presente al teatro Ariston per assistere alla finale della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo , condotto per il quinto anno di fila da Amadeus. L’uomo mercato della squadra dei bianconeri è stato invitato ad uno degli eventi più importanti e rappresentativi italiani.

Juventus, Cristiano Giuntoli a Sanremo 2024

La presenza del football director alla kermesse musicale ha suscitato anche qualche commento sui social, dove si legge tra i tanti messaggi scritti al riguardo: "Giuntoli a Sanremo per accalappiarsi i giovani più interessanti" ed ancora: "Giuntoli sta monitorando il Tre per sostituire Bremer". Difficilmente però l'uomo mercato della Juve si trova lì per questo, piuttosto per godere dell'incredibile spettacolo assicurato dai 30 Big in gara e non solo.