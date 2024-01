Juve, così Giuntoli gioca a tutto campo per il presente e per il futuro

Il sorriso di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, l'uno e l'altro al fianco di Tiago Djaló durante la presentazione ufficiale del neoacquisto portoghese, soffiato all'Inter, la dice lunga sui piani del direttore sportivo e del suo braccio destro. Una strategia a tutto campo per rafforzare la squadra di Allegri affinché duri a lungo nel tempo e sia sempre più competitiva. Le mosse di questi giorni lo dimostrano. L'ingaggio del ventitreenne difensore dal LIlla ha preceduto il no secco ai 30 milioni sauditi per Soulé. Nel frattempo, è stata intavolata la trattativa per prolungare il contratto di Kenan Yildiz, 18 anni, fino al 2029, onde prevenire anche gli assalti di Liverpool, Borussia, Arsenal, Barcellona che fanno scuola in materia di investimenti sui talenti giovani e giovanissimi. Così, Vasilje Adzic, 17 anni, grande promessa montenegrina, raggiungerà Torino non appena avrà compiuto 18 anni. Intanto, in Argentina vasta eco ha suscitato la decisione della famiglia Barido di accettare la proposta bianconera per Francisco, classe 2008, dybaliano e impegnativo soprannome (Joya), classe 2008, tutto sinistro, maglia Numero 10 delle giovanili del Boca. Insieme con i genitori, Barido, titolare anche di un passaporto comunitario, si trasferisce a Torino a parametro zero, Non avendo ancora raggiunto i 16 anni, non può firmare un contratto professionistico e quindi al club di provenienza andrò un minimo indennizzo. Di anni, Felipe Anderson ne ha 30, il doppio di Barido, conta 304 presenze e 55 gol con la maglia della Lazio nelle cui fila è arrivato all'undicesima e ultima stagione. Dal primo luglio, l'attaccante sarà svincolato e firmerà un contratto quadriennale con la Juve sulla base di 4 milioni netti a stagione. E il Piano Giuntoli non finisce qui.