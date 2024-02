Allegri da record, 405 con la Juve: "Crescita, Determinazione e Vittorie"

Massimiliano Allegri sempre più nella storia della Juventus . Il tecnico toscano questa sera, in occasione del match dell'Allianz Stadium contro l' Udinese , siederà sulla panchina bianconera per la 405sima volta, eguagliando così un certo Marcello Lippi. Allegri, insieme all'ex allenatore Juve nonché campione del Mondo con l'Italia nel 2006, diventa così secondo nella classifica all time dei tecnici che sono stati seduti per più volte sulla panchina bianconera . Per l'occasione la Juventus ha deciso di celebrare Allegri con un particolare comunicato sul proprio sito ufficiale.

Allegri, 405 volte Juve: eguagliato Lippi

Questa la nota bianconera per congratularsi con Allegri: "11 agosto 1967. La canzone più ascoltata in Italia in quel momento, la prima in classifica che tutti cantano è “Siamo la coppia più bella del mondo” di Adriano Celentano. Nessuno avrebbe pronosticato al tempo che Massimiliano Allegri - nato proprio quel giorno - la sua metà ideale da allenatore di calcio l’avrebbe trovata a Torino, entrando nell’ultimo decennio a far parte della storia bianconera. La gara tra Juventus e Udinese rappresenta infatti l’ennesimo traguardo da record per Mister Allegri alla guida della nostra squadra".

Allegri, dunque, dietro solo a Trapattoni nella storia della Juve: "La panchina n°405 della sua carriera in bianconero, quella che gli permette di raggiungere al secondo posto nella storia del nostro club una leggenda come Marcello Lippi - entrambi dietro al solo Giovanni Trapattoni, primo a quota 596. Per chi ha l’onore di allenare la Juventus quindi, il 405 è un numero particolarmente importante, che i romani qualche secolo fa avrebbero scritto utilizzando il loro sistema numerico come CDV - sottraendo alle cinquecento unità rappresentate dalla D le cento della C, per poi sommarne altre cinque con la V. Un salto indietro nel tempo che ci permette di utilizzare quelle lettere per descrivere alcuni aspetti cruciali della storia di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus".