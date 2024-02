Diretta Juve-Udinese ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Segui la diretta di Juve-Udinese su Tuttosport.com

Dove vedere Juve-Udinese: streaming e diretta tv

La sfida tra Juventus e Udinese valevole per il 24º turno di Serie A si disputerà all'Allianz Stadium di Torino e avrà inizio alle 20:45 di oggi. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Calcio (202) e Zona DAZN. La partita sarà disponibile anche in diretta streaming sull'applicazione di DAZN e su NOW.

Le probabili formazioni di Juve-Udinese

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Chiesa. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Djalò, Rugani, Miretti, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Nonge, Weah, Iling, Yildiz, Cerri.

Indisponibili: De Sciglio, Kean, Perin, Vlahovic.

Squalificati: Danilo, Fagioli, Pogba.

Diffidati: Bremer, Vlahovic.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin; Lucca. Allenatore: Cioffi.

A disposizione: Silvestri, Padelli, Tlkvic, Kabasele, Ferreira, Ebosele, Kamara, Payero, Zarraga, Success, Brenner, Davis.

Indisponibili: Bijol, Ebosse, Deulofeu.

Squalificati: Pereyra.

Diffidati: Perez, Thauvin.

Arbitro: Abisso di Palermo. Assistenti: Vecchi-Mastrodonato. Quarto ufficiale: Giua. Var: Marini. Avar: Aureliano.