Rabiot, la disamina: "Sul secondo gol del Verona siamo stati troppo gentili"

VERONA - " Dovevamo fare di più , con tutti i punti che abbiamo lasciato per strada. Non dovevamo prendere il primo gol, che ci ha fatto male, poi abbiamo rimontato, è vero, ma ci siamo messi a giocare un po' troppo tardi nel secondo tempo. Sono sempre questi dettagli che fanno la differenza , dobbiamo ritrovare compattezza e tornare ciò che eravamo prima, quando non prendevamo gol". Sono le parole, ai microfoni di Dazn, del centrocampista della Juventus Adrien Rabiot , autore della rete che ha fissato il punteggio al Bentegodi di Verona sul definitivo 2-2.

Le parole di Rabiot

"È dura, perché cerchiamo la vittoria, ma non è stato facile, questo è un campo difficile e il Verona ha calciatori bravi. Piano piano dobbiamo riprendere il nostro percorso, perché è importante. Dobbiamo ritrovare la fiducia e la vittoria, soprattutto. Allegri direbbe che il secondo gol è da polli? È quello che ho detto... Sono i dettagli. Prima in queste fasi di gioco eravamo più forti, più compatti e su quel gol siamo troppo gentili... Non si possono prendere gol così. Serve ritrovare fiducia, lavorare bene e tornare a fare quello che facevamo bene prima. Il 4-3-3? È andata bene, ma su questo sceglie il mister. Noi siamo in campo e dobbiamo trovare la forza di andare avanti ed essere offensivi. Non dipende dal modulo, col 3-5-2 abbiamo sempre fatto bene, anche nell'ultima partita ci è mancato solo il gol. Dobbiamo soltanto essere offensivi e fare gol senza prenderne. Quella era la nostra forza. Prima eravamo più compatti ed eravamo forti dietro, ora dobbiamo ritrovare questo. Il Milan può superarci? In questo momento dobbiamo essere realisti. L'Inter fa il suo percorso, noi dobbiamo lottare per difendere il secondo posto, con fiducia, senza preoccuparci di cosa fanno dietro. Abbiamo fatto 54 punti da squadra forte, dobbiamo solo tornare a fare questo. Poi, ce la giocheremo per il secondo posto. Stasera eravamo troppo mosci".