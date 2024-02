Danilo, i tempi di recupero: Djaló e le porte Juve che potrebbero spalancarsi

Questo è il secondo stop stagionale di Danilo, che già aveva saltato cinque partite tra ottobre e novembre per una lesione alla coscia sinistra rimediata con la Nazionale brasiliana : allora Allegri lo aveva sempre sostituito con Daniele Rugani , che non soltanto si era fatto trovare pronto alla chiamata del tecnico, ma aveva ben figurato, in partite anche complicate come contro il Milan e l’ Inter , dimostrando di essere un gregario di assoluta affidabilità.

Juve, De Sciglio torna in gruppo

Questa volta Massimiliano Allegri potrebbe avere maggiore scelta nelle rotazioni del reparto difensivo perché la rosa si è nel frattempo allargata: è infatti tornato ad allenarsi in gruppo Mattia De Sciglio, che si era lesionato il crociato del ginocchio destro ai primi di maggio 2023, e adesso sta via via aumentando il ritmo per trovare la condizione fisica. Non ha ovviamente nelle gambe i minuti per disputare una partita, però dopo il lungo stop potrebbe ritrovare la panchina e magari qualche scampolo di gara.