Juve, occhi sul Maradona: se esce l'ambo per il Mondiale per Club...

TORINO - La prossima, nuova e più ricca edizione della Champions League non è il solo torneo prestigioso e remunerativo a cui la Juventus sta per giocarsi la partecipazione. In ballo per la società bianconera c’è anche l’accesso al primo Mondiale per club, in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Trentadue squadre, 100 milioni di euro per la vincente e almeno 50 per le altre.