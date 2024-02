Giuntoli e la difesa Juve da puntellare: spunta un nome nuovo dalla Serie A

Giuntoli, occhi su Hermoso e Kelly

Chissà che, in quell’occasione, i dialoghi non possano essere estesi pure a Quarta. Fari puntati anche all’estero, soprattutto su coloro che andranno in scadenza. Il nome più roboante è quello di Mario Hermoso dell’Atletico Madrid: il classe 1995 non ha ancora trovato l’intesa coi colchoneros per rinnovare. L’Atletico nelle prossime settimane gli sottoporrà una nuova proposta quadriennale per restare. In caso di fumata nera, la Juventus appare pronta a entrare in azione per giocarsi le proprie fiches.