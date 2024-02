Lippi, il giudizio su Allegri e la Juve di oggi: "Piano piano ci riuscirà"

Marcello Lippi ha parlato ai microfoni di Radio Tv Serie A. L'ex allenatore della Juventus e della Nazionale ha ripercorso la sua carriera in occasione dell'imminente uscita del suo documentario "Adesso vinco io" . Lippi si è espresso anche sulla stagione di Massimiliano Allegri sulla panchina dei bianconeri.

Il tecnico ha iniziato a parlare dei tanti successi ottenuti nel corso degli anni: "Sono tante le cose che mi danno tanta soddisfazione, ad esempio le tre finali di Champions consecutive con la Juventus. Significa che hai a disposizione dei grandi calciatori e sei capace di farli rendere al massimo". Tra questi c'era anche Zidane, di cui Lippi ha parlato così: "Lui è uno dei pochi esempi di un grande calciatore diventato anche grande allenatore. Credo dipenda dall'intelligenza di una persona che deve rendersi conto come tirare fuori il meglio dalla propria squadra. Questo nella maggior parte dei casi non succede". L'ex ct è quindi tornato anche sul Mondiale del 2006: "E' stata la più grande soddisfazioni della mia carriera. Prima dei rigori in finale contro la Francia ero già sicuro che avremmo vinto perché vedevo grande fiducia nei miei calciatori".

Lippi: "L'Inter può farcela in Champions"

Lippi ha anche fatto la sua previsione sulla situazione delle italiane in Europa: "Difficile dire quando una nostra squadra tornerà a vincere a livello internazionale. L'Inter quest'anno mi dà l'impressione di essere molto forte, vedremo cosa sarà in grado di fare in Champions League".