Juve-Napoli e il Mondiale per Club, chiarimento sui rigori: cosa cambia

Piccolo ripasso: il torneo è organizzato dalla Fifa con la conseguenza di aver generato un fastidioso (eufemismo) prurito nelle Federazioni in generale e in particolare in quella più potente, l’Uefa, che considera lo sfruttamento dei club un’indebita ingerenza.

La tensione ha, almeno per ora, prodotto un compromesso relativo alla stesura del ranking che stabilisce la partecipazione dei club per ogni confederazione: la Fifa avrebbe voluto far da sè ma, almeno per questa edizione, si ricorre a un a mediazione con l’Uefa che ha “aggiustato” il proprio sistema di conteggio per mantenere ancora almeno un poco di controllo sulla vicenda: 2 punti per la vittoria, uno per il pari e uno per il passaggio del turno. Andiamo alla situazione dell’Italia: assodata la qualificazione dell’Inter (con 76 punti), l’altro slot se lo giocano la Juventus (47 punti), Il Napoli (42 punti) e la Lazio (35 punti).