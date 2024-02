Juve e Mondiale per Club, scoppia il giallo ranking: la Uefa faccia chiarezza

La postilla che manca

Soltanto per l’edizione 2025 la Fifa ha deciso di utilizzare i criteri del ranking Uefa per stabilire la classifica, con due punti per la vittoria, uno per il pari e uno per la qualificazione dagli ottavi in poi. Per garantirsi l’accesso al Mondiale per club la squadra ora affidata a Calzona deve perciò conquistare sei punti: se batte il Barcellona al ritorno può portarsi a 45 punti tra vittoria (2) e passaggio del turno (1) e allora per i partenopei sarebbe sufficiente vincere una partita ai quarti (o pareggiarne due) per ottenere il biglietto per gli Stati Uniti. In caso di pareggio anche al ritorno la situazione si complica perché l’Uefa non ha ancora chiarito se si prende in considerazione il punteggio al 90° o al 120°.